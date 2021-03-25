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Haberler Spor Sistem9 Yeşilyurt, CEV şampiyonu

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Sistem9 Yeşilyurt, CEV şampiyonu

25.3.2021

SİSTEM9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası şampiyonu oldu. Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0 mağlup ederek, CEV Challenge Kupası şampiyonu olan Sistem9 Yeşilyurt, kupasını aldı. CSM Volei Alba'yı iki final maçında da 3-0'lık setlerle deviren Sistem9 Yeşilyurt, büyük sevinç yaşadı. Burhan Felek'te oynanan mücadelede Yeşilyurt, ilk iki seti alarak şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon Yeşilyurt'a kupasını, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verirken, mücadelenin en değerli oyuncusu da Alexia Loan seçildi.
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