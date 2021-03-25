Son dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıkladı

Fenerbahçe, Erol Bulut ile yollarını karşılıklı olarak ayırdıklarını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR EMRE BELÖZOĞLU



Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.



Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.



Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.