Turgutlu gülmeyi unuttu

STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Alpaslan Şen *, Sezgin Şahbaz *, Ali Rıza Öztürk **

TURGUTLUSPOR: Hüseyin * - Samed Hakan **, Muhammet Beşir * (62 Muhammet Arslantaş *), Mete * - Talha *, Savaş *, Muhammet Haşim ***, Erkan * (62 Emre Keskin *), Kadir * (62 Hamit *) - Muhammed Rıdvan **, Sezer * (82 Emre Nasuh ?)

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Mücahit ** - Nuri *, Adem **, Selim * - Yasin ***, Ali ** (90+2 Fuat ?), Ege ** (82 Ertuğrul ?), Kuban *, Can ** - Şener *, Ekrem ** (87 Serhat ?)

GOLLER: Dk.26 Yasin, 35 Muhammet Haşim

SARI KARTLAR: Kadir, Savaş, Talha, Muhammed Rıdvan (Turgutluspor), Yasin, Kuban, Ertuğrul, Selim (1922 Konyaspor)

2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. 8. dakikada ev sahibi atağında sağ kanattan Savaş'ın ortasında Muhammet Haşim'in kafa vuruşu az farkla auta gitti. 14'te kazanılan serbest vuruşta Selim'in arka direğe kestiği topta boş kalan Yasin'in vuruşu auta çıktı. 26'da konuk ekip öne geçti. Bu dakikada Orta sahada Savaş'ın kaptırdığı topta savunma arkasına koşu yapan Ege'nin vuruşu direkten döndü. Direkten dönen topu Yasin ağlara yolladı: 0-1. 35'te skora eşitlik geldi. Sol kanattan Kadir'in ortasında arka direkte topla buluşan Muhammet Haşim'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1. Devre 1-1 kapandı.

EMRE NASUH DIŞARI ATTI

Mücadelenin 58. dakikasında sağ kanattan Muhammet Haşim'in ortasında Muhammet Beşir'in vuruşu üstten az farkla auta gitti. 69'da topla ilerleyen Yasin ceza alanına girmeden sert vurdu, kaleci Hüseyin topu güçlükle kornere çeldi. 89'da Savaş'ın sağdan ortasında ceza alanında topla buluşan Emre Nasuh rakibini dar alanda geçti ancak müsait durumda topu auta attı. Maç 1-1 bitti. Bu sonuçla Play-Off hattını yeniden yakalama yarışında 2 puan daha bırakan ve teknik direktör Abdullah Ercan yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Turgutluspor, haftayı 49 puanla 8. sırada kapattı.

■ İLKER UYAR