  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Uşakspor yıkıldı

yıkıldı

Uşakspor yıkıldı

25.3.2021

STAT: Devrek Şehir

HAKEMLER: Alper Akarsu **, Mehmet Dura **, Buğra Can Semercioğlu **

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan *** - Muhammet ***, Hakan Çevik ***, Yılmaz *** - İlker ***, Rıdvan *** (70 Berkan **), Enes ***, Aykut Emre Yakut ***, Emre Kara *** (80 Ahmet Hakan *) - İhsan Furkan *** (90 Hüseyin ?), Haluk *** (90 Oktay ?)

UŞAKSPOR: Ersin * - Levent *, Alpay *, Samet *, İsmet *, Mert *, Resul * (85 İbrahim ?), Mehmet Bektaş *, Kadir * (63 Noyan *) - Serhat *, Mehmet Gürkan *

GOL: Dk.87 Haluk

SARI KARTLAR: Hakan Çevik, İhsan Furkan (Zonguldak Kömürspor), Alpay (Uşakspor)

2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan 7. sıradaki Uşakspor, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu, yıkıldı. Son 4 dış saha maçında puanla tanışamayan Aşigolar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 87. dakikada Haluk'uk attığı golle 1-0 mağlup oldu, 10. sıraya geriledi.

■ SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşakspor yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.