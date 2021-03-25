Uşakspor yıkıldı

STAT: Devrek Şehir
HAKEMLER: Alper Akarsu **, Mehmet Dura **, Buğra Can Semercioğlu **
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan *** - Muhammet ***, Hakan Çevik ***, Yılmaz *** - İlker ***, Rıdvan *** (70 Berkan **), Enes ***, Aykut Emre Yakut ***, Emre Kara *** (80 Ahmet Hakan *) - İhsan Furkan *** (90 Hüseyin ?), Haluk *** (90 Oktay ?)
UŞAKSPOR: Ersin * - Levent *, Alpay *, Samet *, İsmet *, Mert *, Resul * (85 İbrahim ?), Mehmet Bektaş *, Kadir * (63 Noyan *) - Serhat *, Mehmet Gürkan *
GOL: Dk.87 Haluk
SARI KARTLAR: Hakan Çevik, İhsan Furkan (Zonguldak Kömürspor), Alpay (Uşakspor)
2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan 7. sıradaki Uşakspor, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu, yıkıldı. Son 4 dış saha maçında puanla tanışamayan Aşigolar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 87. dakikada Haluk'uk attığı golle 1-0 mağlup oldu, 10. sıraya geriledi.
■ SERVET SARUN
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