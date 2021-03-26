Avrupa bizi konuşuyor

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti, dış basında geniş yer buldu. İsapnaya, Fransa ve Norveç basını ay-yıldızlı takımımızı överken, Norveç basını gruptaki rakiplerinden Türkiye'nin Hollanda'ya karşı galibiyetinin kendileri için iyi olmadığını vurguladı. Fransız basını ise üç gol atarak galibiyette önemli pay sahibi olan Burak Yılmaz'a dikkat çekti. Hollanda'nın en önemli gazetelerinden biri olan De Telegraaf, Hollanda'nın Türkiye karşısındaki mağlubiyetini bir felaket olarak yorumlarken, üç gol atan Burak Yılmaz'ın galibiyette önemli rol oynadığını vurguladı. Nos. NL ise Hollanda'nın Burak Yılmaz'ın fark yarattığı maçta rezil olduğunu belirtti. Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Lille'de forma giyen 35 yaşındaki oyuncu Burak Yılmaz'ın hattrick yaparak galibiyette önemli pay sahibi olduğunu yazdı. Hollanda'ya büyük bir darbe vurulduğuna dikkat çekti.

SANSASYONEL BAŞLANGIÇ

Norveç'in önde gelen gazetelerinden Aftenposten'de ise Türkiye'nin Hollanda galibiyeti olumlu karşılanmadı. Alman Kicker dergisinde yer alan haberde, "İstanbul'daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç" ifadesini kullandı. İsveç Expressen gazetesi de "Golcü Burak Yılmaz şov yaptı" dedi.



BURAK YILMAZ TARİH YAZDI

A Milli Takımımızın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta 3 gol atan Burak Yılmaz tarih yazdı. 35 yaşındaki milli futbolcu, 1980 yılında Klaus Allofs'tan sonra Hollanda'ya karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Burak Yılmaz ayrıca Hollanda'ya karşı toplamda 5. kez gol sevinci yaşarken, Cristiano Ronaldo ve Jan Koller'i de geçti. İki isim 4'er golle Hollanda Milli Takımı'na en çok gol atan isimler arasında yer alıyordu. Burak Yılmaz, son 50 yılda Hollanda'ya karşı en çok gol atan oyuncu olmayı başardı.