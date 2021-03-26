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Haberler Spor Balıkesirspor’da Otoo sahne aldı

Balıkesirspor’da Otoo sahne aldı

Balıkesirspor’da Otoo sahne aldı

26.3.2021

SPOR Toto 1. Lig'de teknik direktör Yusuf Şimşek ile birlikte çıkış yakalayan, son 7 maçında, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Aydeniz Et Balıkesirspor'da, Ümraniyespor maçında attığı golle takımına zaferi getiren Mahatma Osumanu Otoo gol orucunu bozdu. Maçın 87. dakikasında galibiyet golüne imza atarak düşme hattından uzaklaşmak adına mutlak galibiyete ihtiyacı olan kırmızı-beyazlı ekibe cansuyu olan Otoo, bu sezonki 3. golünü attı. Maçın ikinci yarısına Hasan Özkan'ın yerine oyuna başlayan ve bu sezon 18 maçta forma giyerek 1222 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Ganalı forvet, daha önce 14 Eylül 2020 tarihinde 3-1'lik Giresunspor galibiyetinde 2 gol atmıştı. Otoo, kırmızı-beyazlı formayla 187 gün sonra gol sevinci yaşadı.

SERVET SARUN

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