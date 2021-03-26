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Haberler Spor Batman Petrol: 2 Somaspor: 0

: 2 : 0

Batman Petrol: 2 Somaspor: 0

26.3.2021

STAT: Batman Yeni Şehir

HAKEMLER: Egemen Artun **, Emre Aslan **, Ömer Karakaya **

BATMAN PETROLSPOR: Cihan *** - İbrahim Yakup ***, Erdi ***, Okan *** - Hüseyin ***, Özgen *** (90 Rıfatcan ?), Emre Aydın *** (66 Aydın **), Emre Kars ***, Abdulsamet *** - Umut ***, Nezir *** (78 Aykut **)

SOMASPOR: Muharrem Tunay ** - Melih **, Oğuzhan *, Uğur ** (90 Kadir Karış ?) - Nurettin *, Kadir Yurttadur *, Onur **, Hakan * (65 Erkul *), Enes ** (80 Ali *) - Özcan * (90 Eren ?), Umut Koray ** (80 Mustafa *)

GOLLER: Dk. 16 (P) Özgen, 25 Abdulsamet

SARI KARTLAR: Emre Aydın (Batman Petrolspor), Uğur, Nurettin, Onur (Somaspor)

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