STAT: Batman Yeni Şehir
HAKEMLER: Egemen Artun **, Emre Aslan **, Ömer Karakaya **
BATMAN PETROLSPOR: Cihan *** - İbrahim Yakup ***, Erdi ***, Okan *** - Hüseyin ***, Özgen *** (90 Rıfatcan ?), Emre Aydın *** (66 Aydın **), Emre Kars ***, Abdulsamet *** - Umut ***, Nezir *** (78 Aykut **)
SOMASPOR: Muharrem Tunay ** - Melih **, Oğuzhan *, Uğur ** (90 Kadir Karış ?) - Nurettin *, Kadir Yurttadur *, Onur **, Hakan * (65 Erkul *), Enes ** (80 Ali *) - Özcan * (90 Eren ?), Umut Koray ** (80 Mustafa *)
GOLLER: Dk. 16 (P) Özgen, 25 Abdulsamet
SARI KARTLAR: Emre Aydın (Batman Petrolspor), Uğur, Nurettin, Onur (Somaspor)
Batman Petrol: 2 Somaspor: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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