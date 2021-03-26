Bergama’dan Bayrampaşa zaferi: 0-2

STAT: Bayrampaşa Çetin Emeç

HAKEMLER: Metin Ateş **, Yakup Keçeci **, Volkan Boz **

BAYRAMPAŞA: Hasan * - Şahin *, Emincan * (70 Timur *), Burçak * - Mehmet Sefa *, Batuhan * (82 Burak *), Nasrullah * (46 Bünyamin *), Erkam *, Yusuf Emre * - İsa *, Mertcan * (82 Serkan *)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman *** - Volkan ***, Mustafa *** (70 Ömer ***), Murat *** - Mehmet Can ***, Mehmet Soyarslan ***, Halil *** (80 Emre **), Furkan ***, Batuhan *** (70 Lokman ***) - Barış *** (90 Kerem ?), Ali Öztürk *** (90 Ali Aydın ?)

GOLLER: Dk.11 Mustafa, 73 Ömer

SARI KARTLAR: Burçak, Mehmet Sefa (Bayrampaşa), Mehmet Can, Ali Öztürk (Bergama Bld.)

3. Lig 4. Grup'ta kurtuluş mücadelesi veren Bergama Belediyespor, Play-Off hesapları yapan Bayrampaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti, çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Geçen hafta evinde Siirt İl Özel İdaresispor'u 3-1 yenerek 9 hafta sonra galibiyetle tanışan kırmızı- lacivertliler, 11. dakikada Mustafa ve 73. dakikada Ömer'in golleriyle deplasmanda zafere koştu. Bergama Belediyespor, bu galibiyetle 31 puana ulaşıp 10. sıraya yükseldi.

■ SERVET SARUN