Erdoğan’dan tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım'ı tebrik etti. Erdoğan, müsabaka sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, soyunma odasına inerek ay-yıldızlıları tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN: O NE FRİKİKTİ

Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bakan Kasapoğlu'nun telefonundan teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu. Başkan Erdoğan Burak Yılmaz'a "O ne frikikti. Maşallah!" ifadelerini kullandı. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, bütün futbolcuları da kutladı.