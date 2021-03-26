Fethiye çarpıldı!

STAT: Fethiye Şehir
HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz ***, Nesim Karenfil ***, Oğuz Başbenzer ***
FETHİYESPOR: Serkan ** - Hüseyin **, Sabri ***, Berkay ** - Anıl Gir ** (79 Anıl Arıcıoğlu *), Cemal *** (81 Cem *), Yakup **, Fatih **, Serhat ** - Mert ** (88 Hakan ?), Alihan ***
MARDİN FOSFATSPOR: Sercan *** - Beytullah ***, Rıdvan **, Yasin ** - Melih ****, Ali Kemal **, Serkan, İmdat **, Nimet ** - Barış ** (90 İzzettin ?), Özgür ** (82Yusuf *)
GOLLER: Dk.18 Cemal, 66 (P) ve 87 Melih
SARI KARTLAR: Berkay, Mert, Fatih ( Fethiyespor), Özgür, Ali, Melih (Mardin Fosfatspor)
3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor, sahasında Mardin Fosfatspor'a 2-1 mağlup oldu, lider Kütahya'nın yenildiği gün puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı. 6. dakikada Cemal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası karıştı, Yakup'un kafa vuruşu auta gitti. 18'de Ali Han soldan ortaladı, karambolde topla buluşan Cemal altıpas üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 21'de Kaleci Sercan'la karşı karşıya kalan Ali Han'ın vuruşunda top yandan auta çıktı. 30'de müsait durumda Anıl Gir kale sahası içinde topa dokunamadı, savunma topu kornere gönderdi. 44'te önce Yakup sonra Ali Han mutlak fırsatı kaçırdı, devre 1-0 sona erdi.
PENALTIDAN EŞİTLİK GELDİ
46. dakikada Anıl Gir'in vuruşunu kaleci Sercan kornere çeldi. 65'te Sabri, Ali Kemal'in ayağına basınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 66'da Atışı kullanan Melih düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 81'de kazanılan serbest vuruşu Yakup doğrudan kaleye vurdu kaleci Sercan topu kornere çeldi. 87'de karambolde Melih topu yakından vurdu. Sabri kale içinde topun ağlara gitmesini eliyle önledi. Yardımcı hakem santraya koşarken, orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakem daha sonra yardımcısını kararına uyup golü verdi: 1-2.
■ MURAT YALÇIN
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