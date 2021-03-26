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çarpıldı!

Evinde önünde üstünlüğü koruyamayıp mağlup oldu, ağır yara aldı 18. dakikada Cemal’in golüyle devreyi 1-0 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, 66 (P) ve 87. dakikalarda Melih’e engel olamayıp şok yaşadı, lider ’nın yenildiği hafta puan farkını 1’e indirme fırsatını tepti

Fethiye çarpıldı!

26.3.2021

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz ***, Nesim Karenfil ***, Oğuz Başbenzer ***

FETHİYESPOR: Serkan ** - Hüseyin **, Sabri ***, Berkay ** - Anıl Gir ** (79 Anıl Arıcıoğlu *), Cemal *** (81 Cem *), Yakup **, Fatih **, Serhat ** - Mert ** (88 Hakan ?), Alihan ***

MARDİN FOSFATSPOR: Sercan *** - Beytullah ***, Rıdvan **, Yasin ** - Melih ****, Ali Kemal **, Serkan, İmdat **, Nimet ** - Barış ** (90 İzzettin ?), Özgür ** (82Yusuf *)

GOLLER: Dk.18 Cemal, 66 (P) ve 87 Melih

SARI KARTLAR: Berkay, Mert, Fatih ( Fethiyespor), Özgür, Ali, Melih (Mardin Fosfatspor)

3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor, sahasında Mardin Fosfatspor'a 2-1 mağlup oldu, lider Kütahya'nın yenildiği gün puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı. 6. dakikada Cemal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası karıştı, Yakup'un kafa vuruşu auta gitti. 18'de Ali Han soldan ortaladı, karambolde topla buluşan Cemal altıpas üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 21'de Kaleci Sercan'la karşı karşıya kalan Ali Han'ın vuruşunda top yandan auta çıktı. 30'de müsait durumda Anıl Gir kale sahası içinde topa dokunamadı, savunma topu kornere gönderdi. 44'te önce Yakup sonra Ali Han mutlak fırsatı kaçırdı, devre 1-0 sona erdi.

PENALTIDAN EŞİTLİK GELDİ

46. dakikada Anıl Gir'in vuruşunu kaleci Sercan kornere çeldi. 65'te Sabri, Ali Kemal'in ayağına basınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 66'da Atışı kullanan Melih düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 81'de kazanılan serbest vuruşu Yakup doğrudan kaleye vurdu kaleci Sercan topu kornere çeldi. 87'de karambolde Melih topu yakından vurdu. Sabri kale içinde topun ağlara gitmesini eliyle önledi. Yardımcı hakem santraya koşarken, orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakem daha sonra yardımcısını kararına uyup golü verdi: 1-2.

■ MURAT YALÇIN

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