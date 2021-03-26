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Haberler Spor Güneş: Sadece doğruları yaptık

Güneş: Sadece doğruları yaptık

Güneş: Sadece doğruları yaptık

26.3.2021

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup ederken A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gruplara iyi başlangıç yapmak istediklerini ve bunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Güneş: "Doğruları fazla olan takım olarak kazandık. Biz bir takımız. 11 kişi sahada, 23 kişi dışarıda kalan arkadaşlarla bir takım oluşturmaya çalıştık. Oyuncularımız takımı sahipleniyorlar. Ülkenin bir bireyi olarak görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ülkeyi mutlu ettiler. Ne ezik oynuyorlar ne de havaya giriyorlar. Sadece işlerini yapmaya çalışıyorlar. Başarı ve sevgiyi herkesle paylaşıyorlar" dedi.

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