İzmirli Ayşe Bozkurt şampiyonluk istiyor

TÜRKİYE Oryantring Şampiyonası'nda Türkiye birinciliği ve ikinciliği dereceleri bulunan İzmirli milli sporcu Ayşe Bozkurt, 1-4 Nisan'da Karabük'te 3. Kademe Oryantring Yarışması, mayıs ayı sonunda da Amasya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde ikamet eden milli sporcu Ayşe Bozkurt, yeni hedefleri için çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası için milli takıma seçilen başarılı sporcu, Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası'nın pandemi sebebiyle ertelenmesi üzerine Karabük'te 3. Kademe Oryantring Yarışması, Amasya'da da Türkiye Şampiyonası'na Dikili Belediyesi'nin sponsorluğunda iddialı hazırlanıyor.