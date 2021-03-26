Kızılcabölük’ün tesellisi bir puan

3. Lig 1. Grup'ta lig sonuncusu Manisaspor'la 2 maçta da berabere kalan Kızılcabölükspor, hayal kırıklığı yaşadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi içinde olan ve deplasman maçlarındaki başarıları ile dikkat çeken Mekik, gurbette yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken, Manisaspor beraberliği can sıktı. Dış sahada son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, Manizaspor beraberliği ile alt sıralardan bir adım daha uzaklaşma fırsatını tepti, taraftarlarını da üzdü.

'ALINAN HER PUAN ÖNEMLİ'

'Alınan her puan önemli' diyen teknik direktör Tansu Yaan, "Kimse biz düştük, gelin yenin demiyor. Maç öncesi futbolcuları uyarıp, 'Bu maç yarım saatlik maç, yoksa işi uzatırsınız' hatırlatmasını yaptım ama ilk yarı çok kötüydük. Tek pozisyonumuz vardı. Fişi çekebilirdik. O golü atsak, skor 5-6 olurdu. İkinci yarıda toparlandık. Son yarım saat tek kale oynadık. Sağdan soldan ortalar yaptık ama olmayınca olmuyor. Santrafor eksikliğimizi bu maçta da hissettik" diye konuştu. Kızılcabölükspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda 31 Mart 2021 Çarşamba günü 14.00'de Bucaspor'u ağırlayacak.

■ SEBAHATTİN ALP