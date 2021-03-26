Manisa FK’nın bir adımı kaldı

2. Lig Beyaz Grup'ta profesyonel liglerin en çok kazanan, en çok puan toplayan, en çok gol atıp, en iyi averaja sahip olan, tek namağlup kulübü olarak sezon başından beri zirveden inmeyen Manisa Futbol Kulübü, artık şampiyonluğu en erken garantileyen takım olmanın tek adım gerisinde. Grupta 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, zirvede son 7 haftaya en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 17 puan önünde girdi. 1 Nisan'da Hekimoğlu Trabzon deplasmanına çıkacak Manisa FK, rakibini yendiği takdirde tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkışını matematiksel olarak olmasa da psikolojik olarak garantileyecek

KAYIPLARI EVİNDE YAŞADI

Manisa FK, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 14 galibiyet alıp 42 puan toplarken, tüm puan kayıplarını iç sahada yaşadı. Son olarak konuk ettiği 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, evindeki 15. maçında 6. beraberliği aldı. Hekimoğlu'nu yendiği takdirde son 6 maçına rakibinin 20 puan önünde girecek siyah-beyazlı ekip, 7 maç oynayacak rakibi tüm karşılaşmalarını kazansa dahi hanesine 1 puan bile yazdırsa ipi göğüsleyecek. Teknik patron Serkan Özbalta, "Puan puandır. Önde götürülen bir yarış var. Bu yarışın finalini hepimiz görmek istiyoruz. Hekimoğlu'nu yenip bu işin büyük bölümünü bitirmek istiyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK