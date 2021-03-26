Nazilli Belediye hesabını yapıyor

3. Lig 2. Grup'ta haftayı bay takım olarak geçiren Nazilli Belediyespor, son 7 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak şampiyonluk şansını adeta mucizelere bıraktı. Bir maç eksiği bulunan lider Kütahyaspor'un 9 puan gerisinde yer alan Naz-Naz, kalan haftalarda alacağı puanlarla Play- Off'a kalmayı hedefliyor.

Kalan haftalarda şampiyonluk iddiasından daha çok Play-Off'a kalma yarışı verecek olan siyah-beyazlılarla, Play-Off potasının bir basamak altında kalan 6'ncı sıradaki Darıca Gençlerbirliği ile arasında sadece 6 puanlık bir fark bulunuyor. 45 puana sahip olan Siyah İnciler, kalan 6 haftada en az 13 puan alması halinde Play-Off'a kalmayı garantileyecek. Nazilli, Darıca Gençlerbirliği, Yozgat 1959 (D), Tekirdağspor, Karaman Belediyespor (D), Büyükçekmece Tepecikspor ve Yomraspor'la (D) karşılaşacak.

■ İHSAN KARATAŞ