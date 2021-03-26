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Haberler Spor Pamukkaleli Fadi, Tunus’ta altın madalya kazandı

Pamukkaleli Fadi, ’ta altın madalya kazandı

Pamukkaleli Fadi, Tunus’ta altın madalya kazandı

26.3.2021

PAMUKKALE Belediyespor'un tekerlekli sandalye basketbol takımında spor yaşamına devam eden Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, Tunus'ta düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışmaları'nda disk atma kategorisinde 30.29 metrelik derecesiyle birinci olarak altın madalya kazandı.
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