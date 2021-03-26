Rota Koleji ilk sınavda

İZMİR temsilcisi Rota Koleji, TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig Play-Off Final etabında bugün ilk sınavına çıkıyor. Ankara'da oynanan Play-Off Yarı Finalleri'nde B Grubu'nda Ordu Çamlıkspor'u 3-1, Adana İmamoğlu Belediye'yi 3-0 yenen, Sivrihisar'a 3-0 mağlup olan ve ikinci olarak finallere kalan Rota Koleji, bugün Play-Off Finalleri 1. Grup'ta saat 14.00'te Fethiye Doğa Sporları'yla karşı karşıya gelecek.

Ankara Beştepe Spor Salonu'ndaki maç TVF Voleybol TV'den ekranlara gelecek. Rota Koleji, yarın saat 14.00'te Bahçelievler Belediye, 28 Mart Pazar günü de saat 11.00'de Eczacıbaşı'yla oynayacak. Grupta ilk iki sırada yer alacak takımlar TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselecek.