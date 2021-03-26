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Haberler Spor Siyah İnciler, 14 karşılaşma sonra yenildi

Siyah İnciler, 14 karşılaşma sonra yenildi

Siyah İnciler, 14 karşılaşma sonra yenildi

26.3.2021

MADDİ sıkıntılarla boğuşan Somaspor, 3. Lig 3. Grup'ta 14 maçlık yenilmezlik serisini gurbette kaybetti. 2 Aralık 2020 tarihinde bu sezonki ilk yenilgisini İçel İY karşısında alan Siyah İnciler, ikinci mağlubiyetini yine deplasmanda Batman Petrolspor önünde aldı.
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