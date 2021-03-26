MADDİ sıkıntılarla boğuşan Somaspor, 3. Lig 3. Grup'ta 14 maçlık yenilmezlik serisini gurbette kaybetti. 2 Aralık 2020 tarihinde bu sezonki ilk yenilgisini İçel İY karşısında alan Siyah İnciler, ikinci mağlubiyetini yine deplasmanda Batman Petrolspor önünde aldı.
Siyah İnciler, 14 karşılaşma sonra yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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