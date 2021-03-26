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Haberler Spor Manisaspor amatöre kümeye düşüyor

amatöre kümeye düşüyor

Manisaspor amatöre kümeye düşüyor

26.3.2021

3. Lig 1. Grup'ta transfer yasağını aşıp kadrosunu takviye etmesine rağmen sezon başından beri son sıradan kurtulamayan Manisaspor, 37 yıl sonra amatör kümeye düşmeye çok yaklaştı.

3. Lig'in tekrar kurulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak profesyonel liglerde mücadele eden, 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de yer alan Tarzanlar, geçen yıl üst üste 3. kez küme düşüp 1. Lig'den amatöre gerilemesine rağmen korona virüs pandemisiyle küme düşmenin kaldırılmasıyla kurtuldu. Siyah-beyazlı ekip, 23 maçta yalnız 1 galibiyet alınca dibe demir attı. 13 haftadır hiç galip gelemeyen Manisaspor, bitime 7 maç kala kurtuluş hattının 11 puan gerisine düştü, kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da mucizeye bıraktı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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