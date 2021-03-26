Vakıfbank’tan bir zafer daha

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finale yükselen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda büyük sevinç hakim. 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu deplasmanda 3-0 yenerek finale yükselme başarısı gösteren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti, ididalı konuştu.

Sarı-siyahlılar, 5. kez kupayı müzelerine götürmekte kararlı. Finale yükseldikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu senenin en zorlu koşulunda oynadığımız en güzel maçtı. Buraya sadece bir seçenek için geldik. Kazanmak ya da elenmek. Mükemmel oynadık. Yine finaldeyiz. Mutluyuz" dedi.

'FİNALİ İPLE ÇEKİYORUZ'

Sarı-siyahlı ekibin Sırp pasörü Maja Ognjenovic, harika bir iş çıkardıklarını söyledi, "Finalde Conegliano'ya karşı oynamayı iple çekiyoruz" dedi. Karşılaşmada 26 sayı üreterek maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen VakıfBank'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak ise, "Bu maç bizim için gerçekten harikaydı. 5. kupayı istiyoruz" şeklinde konuştu.