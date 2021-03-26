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Haberler Spor Yeşilyurt’un genç kadrosu alkışlandı

’un genç kadrosu alkışlandı

Yeşilyurt’un genç kadrosu alkışlandı

26.3.2021

CEV Challenge Kupası finalinde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı iki maçta da 3-0 yenerek kupayı müzesine götüren Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, genç kadrosuyla tarihinin en önemli başarısına imza attı. Sezon başında mütevazı bir kadro kuran Yeşilyurt, 21.9 yaş ortalamasıyla Türk voleyboluna bir kupa daha kazandırdı.

Organizasyonun yarı finalinde Türk Hava Yolları'nı her iki maçta da 3-2 yenip finale çıkan Sistem9 Yeşilyurt, finalde de CSM Volei Alba'ya iki karşılaşmada da üstünlük kurdu. Antrenör Kamil Söz yönetiminde genç ağırlıklı bir kadroyla mücadeleye başlayan Yeşilyurt destan yazdı, voleybolda 23. kupayı Türkiye'ye kazandırdı.

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