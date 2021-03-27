A Milliler 588. maçını oynayacak

A Milli Futbol Takımı, 588. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



NORVEÇ İLE 10. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi. Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.