Ali Erten İzvak’a yeniden aday

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) 7 Nisan Çarşamba günü yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesinde Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, Karşıyaka ve Bergama Belediyespor'un imzalı ortak bildiri ile destek verdiği başkan Ali Erten, yeniden aday olacağını açıkladı.

Kulüp başkanlarına teşekkür eden Erten, "Kurucularımızın ve vakıf üyelerimizin onayı olur ise önümüzdeki üç yıl boyunca tekrar göreve talibiz. Onların bu uzun ve zorlu yürüyüşlerinde tüm şehir olarak yanlarında ve hizmetlerinde olacağız. Vakfımızım görev tanımına uygun olarak, gerek devam eden işlerimizi ve gerekse yeni fikirleri hedefe ulaştırmaya odaklanacağız. Beş yıl önce kapanması yönünde genel kurul kararı alınan İZVAK, yönetim kurulu üyelerinin özverisi, kulüplerin sahip çıkmasıyla tüm İzmir'in desteğini aldı" diye konuştu.