BAL’da zorlu gruplar

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları açıklandı. BAL'da yer alan 6 Aydın takımı, önce il birincisi olmak için mücadele edecek.

BAL'a katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta müsabakalarını oynayacak. 4 takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, 5 ve 6 takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacaklar. 9 bölge birincisi TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.

EGE TEMSİLCİLERİNİN GRUPLARI

3. BÖLGE

1. GRUP: Ayvalıkgücü Bld., Gönen Bld., Bigadiç Bld., Burhaniye Bld., Bandırma Eti. 3. GRUP: Çiğli Bld., Alaçatı, Kınık Bld., Viven Bornova, İzmirspor, Aliağa FK. 4. GRUP: Bornova Yeşilova, Kemalpaşa, Torosgücü, Buca Zafer, Torbalı. 5. GRUP: Yunusemre Bld., Salihli Bld., Manisa Sanayi, B.Hacırahmanlı, Ahmetli Bld. 6. GRUP: Aydın Yıldız, Eşin Grup Söke, Efeler 09, Çine Madran, Aydın BŞB, Kuşadası.

4. BÖLGE

3. GRUP: Sarayköyspor, Serinhisarspor, Bağbaşı Zeytinköyspor, Ortaca Belediyespor, Yatağanspor, Gümüşlük Gençlikspor. 4. GRUP: Sandıklıspor, Bolvadin Belediyespor, İscehisarspor, Bölmespor, Sivaslı Belediyespor. 5. GRUP: Burdur, Burdur, Burdur, Isparta, Isparta.

■ SERVET SARUN