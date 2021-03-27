Bir kez daha Türkiyem

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bugün İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip korona virüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı. Müsabakada, İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. İlk maçında ay-yıldızlı ekibimiz Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti. Millilerimiz Norveç'i de dize getirerek 2'de 2 yapmak istiyor.

AVANTAJ ELDE EDECEĞİZ

Teknik direktör Şenol Güneş, her maça kazanma duygusuyla çıktıklarını açıkladı. Güneş, "Gruplara iyi bir başlangıç yaptık. Norveç'i de yenmek istiyoruz" diye konuştu.



ŞENOL GÜNEŞ 72. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile bugün oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 72. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 51'i resmi, 20'si özel 71 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 71 maçta 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 110 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı. A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 52. resmi maçına çıkacak. Türkiye, Güneş ile 51 resmi maçın 29'unu kazandı.