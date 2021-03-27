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Haberler Spor Buca Zaferspor’da Adem Parlak tamam

’da tamam

Buca Zaferspor’da Adem Parlak tamam

27.3.2021

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) İzmir'i temsil edecek Buca Zaferspor, son olarak 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 1996 doğumlu Adem Parlak'la anlaştı. Sezon başında Siirt Özel İdare'den Gölcükspor'a gelen 25 yaşındaki forvet, 5 maçta görev yaptı, gol atamadı. Etimesgut Belediyespor'da futbola başlayan, Çayelispor, Çubukspor, 1074 Çankırıspor, Sungurlu Belediyespor, Hoçvanspor, Siirt İl Özel İdare ve Gölcükspor'da forma giyen Adem, kariyerinde BAL'da 46 maçta 19 gol attı, 3. Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda 1 karşılaşmada oynadı.
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