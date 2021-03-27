Çiğli Belediyespor çifte takviye yaptı

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) İzmir'i temsil edecek Çiğli Belediyespor kadrosuna iki takviye yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Salih Kılavuz ve Çağlar Dağ'ı renklerine kattı. Çiğli Belediyespor'da futbola başlayan, Yeni Malatyaspor, Menemenspor, Karsspor, Armutlu Belediyespor, Didim Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Uşakspor, Ispartaspor, Kırıkkale Büyük Anadolu, Biga Adaspor, Salihli Belediyespor, son olarak Yunusemre Belediyespor'da oynayan 35 yaşındaki Salih, kariyerinde BAL'da 182 maçta 10. 3. Lig'de 67 maçta 4 gol attı.Altay, Buca G.Birliği, Göztepe, İncirliova Belediye, İzmirspor, Altınova, Somaspor, Torbalıspor, 1954 Kelkit, Vefaspor, Ortaca Belediye ve Adıyaman 1954'te oynayan 27 yaşındaki Çağlar, BAL'da 102 karşılaşmada

4 gol kaydetti.

■ SERVET SARUN