Göztepe filede Marmara önünde

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Play-Off yarışı veren Göztepe, bugün deplasmanda düşme hattında yer alan Mehmet Erdem Marmara Akademi ile karşılaşacak. İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Grupta 20 maçta aldığı 12 galibiyetle 36 puan toplayan 5. sıradaki sarı-kırmızılı takım, son 2 haftada aynı galibiyet ve aynı puanı bulunan 4. sıradaki Vakıfbank'ı geçerek ilk 4'e kalmayı hedefliyor. Göztepe'nin direkt rakibi olan Vakıfbank ile Play-Off'u garantileyen Karşıyaka arasında bugün İstanbul'da oynanması gereken müsabaka ev sahibi ekipteki korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

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