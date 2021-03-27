İtalya maçı seyircili

İTALYA Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu seneye ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) Roma'daki karşılaşmalarını dolu tribünlere oynatmak istediklerini söyledi. Gravina, Parma kentinde yaptığı açıklamada şampiyonanın seyircili oynanması için yoğun çaba harcayacaklarını açıkladı. Gravina, "İki yıldır Avrupa Şampiyonası'nın organizasyonu için çalışıyor, yatırım yapıyoruz. İtalya'nın ev sahipliği yapacağı müsabakalar için birlikte çalışmalıyız. Seyicilerin tribünlerdeki varlığını sağlamak gibi önemli bir hedefi yakalayabileceğimizi gösterdik" dedi.
7 NİSAN'DA RAPOR SUNULACAK
UEFA'NIN talebi doğrultusunda maçların seyircili oynayıp oynanmayacağına dair 7 Nisan'a kadar bir rapor sunmaları gerektiğini aktaran Gravina, tribünlerin dolu olması için gereken şartları sağlayabileceklerine inandıklarını vurguladı.
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