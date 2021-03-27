Petkimspor zor virajda

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını art arda kaybederek alt sıralarla bağını koparamayan Petkimspor, bugün lider Anadolu Efes'le deplasmanda karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Petkim bu sezon ligde 25 haftada 9 galibiyet alırken Anadolu Efes 24 galibiyetle zirvede yer alıyor. Antrenör Kestutis Kemzura, çok zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Kemzura, "Ligin en iyi takımıyla oynayacağız. Maçın her bölümünde çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Sürpriz bir sonuca imza atmak istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.

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