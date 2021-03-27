  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Petkimspor zor virajda

zor virajda

Petkimspor zor virajda

27.3.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını art arda kaybederek alt sıralarla bağını koparamayan Petkimspor, bugün lider Anadolu Efes'le deplasmanda karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Petkim bu sezon ligde 25 haftada 9 galibiyet alırken Anadolu Efes 24 galibiyetle zirvede yer alıyor. Antrenör Kestutis Kemzura, çok zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Kemzura, "Ligin en iyi takımıyla oynayacağız. Maçın her bölümünde çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Sürpriz bir sonuca imza atmak istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Petkimspor zor virajda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.