Rota Koleji finalde Fethiye’ye teslim

TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig Play-Off Final Grubu maçları Ankara'da başladı. Yarı final etabını ikinci olarak tamamlayan Rota Koleji, beş set sonunda Fethiye Doğa Sporları'na 3-2'lik skorla mağlup oldu, finallere 1 puanla başladı. İzmir temsilcisi, ilk iki seti 27-25, 25-16 kazanıp 2-0 öne geçmesine rağmen sonunu getiremedi. Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Fethiye Doğa Sporları, üçüncü seti 25-8, dördüncü seti 25-7 ve tie-break setini de 15-10 alarak maçı 3-2 kazandı. 1. Grup'ta diğer maçta Bahçelievler Belediye, Ezcacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti. Rota Koleji, bugün saat 14.00'te Bahçelievler Belediye, yarın saat 11.00'de Eczacıbaşı'yla rakip olacak.

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