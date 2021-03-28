Akigo’da seçim günü

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Akhisarspor'da bugün seçim yapılacak. Yeşil-siyahlı kulübün olağanüstü genel kurulu Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak. Pandemi koşullarından dolayı üye olmayan kişilerin genel kurulu takip edemeyeceği bildirildi. Kritik olağanüstü genel kurulunda üç aday yarışacak. Yeşil-siyahlı kulüpte halen başkan olan ve imza yetkilerine sahip olan Evren Özsoy, İsmail Hocaoğlu ve İlhan Tetiker aday olarak boy gösterecek. Akigo'da 8 Ekim 2020 yılında yapılması planlanan olağanüstü genel kurul Aralık 2020 yılında pandemi koşullarından dolayı ertelenmişti.

MAZİYİ MUMLA ARIYOR

2019 yılında Süper Lig'e veda eden Akhisarspor mazisini mumla arıyor. 2017/18 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akigo, 2018/19 sezonunda ise Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Avrupa Ligi'nde de Manisa'yı temsil eden Akigo bu sezon ise 1. Lig'de kümede kalma savaşı veriyor. Manisa ekibi bu sezon 27 maçta topladığı 25 puanla 16. sırada yer alıyor.

YENİ ÜYELERİN AKIBETİ NE OLACAK?

Akhisarspor'da bugün yapılacak olağanüstü genel kurulunda kısa süre önce üye yapıldığı iddia edilen üyelerin oy kullanıp kullanmayacağı merakla bekleniyor. İsmail Hocaoğlu, Evren Özsoy ve İlhan Tetiker'in yarışacağı genel kurul öncesi adaylardan İsmail Hocaoğlu üye yapılan 200 kişinin Akhisar ile bağlantılı olmadığını belirtti. Hocaoğlu, "140 tane olan üyemizin 469 kişi olduğunu öğrendik. Bu üyelerin 200 tanesinin Akhisar ile bağlantısının olmadığını, tamamen dışarıdan yapıldığını gördük. Bu üyelerin oy kullanmaması, sadece 140 üyemizin oy kullanması için 40 tane imza topladık. Bu 40 imza ile olağanüstü genel kurulda oylamaya sunacağız" dedi.

KENAN MOLLA