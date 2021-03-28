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Haberler Spor Aydın’ın Sultanları Aslan’a karsı

Aydın’ın Sultanları Aslan’a karsı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off 5-8 Etabı’nda bugün kendi evinde G.Saray HDI Sigorta ile ilk maçına çıkacak. Kritik mücadele saat 15.00’te başlayacak

Aydın’ın Sultanları Aslan’a karsı

28.3.2021

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 7'nci sırada bitirerek Play-Off 5-8 Etabı'nda bir basamak üzerindeki Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün rakibiyle ilk maçına evinde çıkacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İki galibiyet alan takımın 5-6 Etabı'na kalacağı ligde Aydın ekibi 1 Nisan'da deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmenin planlarını yapıyor. Aydın ekibi normal sezonda rakibiyle iki kez karşı karşıya geldi. Ege temsilcisi evinde 3-2 yendiği Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımının antrenörü Alper Hamurcu, rakiplerini her iki maçta da mağlup etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Galatasaray HDI Sigorta, hafta içinde 2021 CEV Kupası final ikinci karşılaşmasında İtalyan ekibi Saugella Monza'ya 3-0'lık skorla mağlup olup CEV Kupası'nda ikincilik elde etmişti. Play-Off etabında tur atlayacak takım Nilüfer Bld-Sistem9 Yeşilyurt eşleşmesinin galibiyle oynuyor.

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