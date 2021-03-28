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Bal-Kes kenetlendi

1. Lig’de son 8 maçta 13 puan toplayan sahasında oynayacağı derbi maçta ’yı yenip seri yakalama peşinde

Bal-Kes kenetlendi

28.3.2021

1. Lig'de Yusuf Şimşek'in gelişiyle son 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puan toplayarak ateş hattıyla arasındaki puan farkını 4 puana çıkaran Balıkesirspor'da gözler 4 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçına çevrildi. Milli aradan önce deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Bal-Kes, Balıkesir derbisinde 38 puanla 10. sırada yer alan rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Balıkesir'in başarılı teknik patronu Yusuf Şimşek kritik maç öncesi takım olarak kenetlendiklerini belirtti. Deneyimli teknik adam, "Futbolcularımız sahada elinden geleni yapıyor. Yönetim, teknik heyet ve oyuncularımızla kenetlendik. Camia ve taraftarımız da bu takımın etrafında kenetlenmeli, sahip çıkmalı. Maddi ve manevi olarak Balıkesirspor'un gücünü yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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