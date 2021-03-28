Başkan Örki’ye şampiyon konuk

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz günlerde 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 44 kilogramda şampiyon olan Pamukkale Belediyesporlu Ceyda Gencer'i ağırladı. Başkan Örki, "Denizli'mizin, ülkemizin gururu Ceyda Gencer kardeşimiz bu büyük mutluluğu bize yaşattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. 46 ülkeden bin 500 sporcunun yer aldığı turnuvada 44 kilogramda yer alan Ceyda Gencer tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya almaya kazanmıştı. Örki, "O'nu yetiştiren ve destekleyen çok kıymetli ailesine teşekkür ediyorum. Bizler de bundan sonra da Ceyda ve onun gibi sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Kendisine yürekten başarılar diliyorum" dedi.