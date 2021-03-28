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Haberler Spor Derbide sevinen Manisa BŞB. oldu

Derbide sevinen . oldu

Derbide sevinen Manisa BŞB. oldu

28.3.2021

Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Akhisar Belediye Basketbol Takımını 90-71 mağlup etti. Maçın ilk yarısında özellikle Marcus'un etkili oyunu ile Manisa BŞB. üstün oynadı ve ilk yarıyı 39-33 önde tamamladı. İkinci yarıda organize oyun ile dikkat çeken Manisa Marcus, Calvin ve Recep'in katkı sağladığı maçtan 90-71 galip ayrıldı. Manisa derbisini Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal da izledi.

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