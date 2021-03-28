Harikasınız çocuklar

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'na Hollanda galibiyeti ile başlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, dün de İspanya'nın Malaga kentinde oynadığı maçta Norveç'i de yenerek ikide iki yaptı:0-3.

Maça ay-yıldızlı ekibimiz adeta golle başladı. Soldan Yusuf Yazıcı'nın ortasında savunmada Ajer'e çarpan topu ceza alanı içinde Ozan ağlara gönderdi: 0-1. 11'de Haaland'ın pasında Sörloth topu filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 26'da Sörloth'un sert şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.





38'de Yusuf Yazıcı'nın ortasında arka direkte kalabalık defansa rağmen topa kafayı vuran Çağlar farkı ikiye çıkardı: 0-2. 43'te Burak'ın ara pasında Yusuf Yazıcı ceza alanına girdi. Vuruşunda Ajer'e çarpan top kornere çıktı. İlk yarı sona erdi. 55'te Odegaard'ın sağdan pasında Sörloth'un kafasında meşin yuvarlak auta gitti.



OZAN'DAN RESİTAL

59'da Hakan'ın pasında sol çaprazda uzak mesafede topla buluşan Ozan harika bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 0-3. 61'de Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla dışarı gitti. 78'de Odegaard'ın ceza alanı içinden şık vuruşunda kaleci Uğurcan uçarak gole izin vermedi. Türkiye, zorlu Norveç engelini 3-0'lık farklı skorla aştı. Grupta 6 puana yükselen milliler zirveye kuruldu.





ÜÇ GÜNDE 7 GOL

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne oldukça hızlı bir giriş yaptı. Milliler, G Grubu ilk maçında grubun favorilerinden Hollanda'yı 4-2'lik sonuçla devirirken son kurbanı ise Norveç oldu. Ay-yıldızlı ekip, dün İspanya'da karşılaştığı rakibini de 3-0'lık skorla yenerek büyük sükse yaparken, üç günde oynadığı iki maçta toplam 7 gol attı, kalesinde sadece 2 gol gördü.



UĞURCAN'A LİVERPOOL KANCASI

TRABZONSPOR'UN yükselen değeri ve milli takımın da 1 numarası Uğurcan Çakır'ın taliplileri artmaya devam ediyor. Daha önce de Uğurcan ile ilgilenen Liverpool'un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi. İngiliz nen şekilbasınından yer alan haberlere göre Liverpool'un sezon sonu Uğurcan'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, bu noktada da milli kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla da dün akşam oynanan Norveç-Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN MECBURİ DEĞİŞİKLİK

TÜRKİYE A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Norveç karşısında on birde mecburi iki değişiklik yaptı. Hollanda maçına göre Güneş, ilk on birde defans oyuncularından sakatlık sorunları bulunan Zeki Çelik ve Ozan Kabak'ın yerine Norveç karşısında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'a ilk 11'de fırsat verirken, diğer mevkilerde istikrarı korudu. MİLLİ takıma davet edilen diğer futbolculardan Abdülkerim Bardakçı ve kaleci Gökhan Akkan maç kadrosunda yer almadı. Milli takıma ilk kez davet edilen G.Saraylı Taylan Antalyalı da ikinci yarıda görev yaptı. MAÇI Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da tribünden izledi.



OZAN TUFAN ŞOV YAPTI

A Milli Takım'ın orta sahadaki dinamosu Ozan Tufan, dün Norveç karşısında adeta şov yaptı. Fenerbahçe'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Norveç karşısında ay yıldızlı ekibin hemen maçın başında öne geçtiği golü kaydetti. İkinci yarıda da 59. kaydakikada müthiş bir gole imza atan Ozan maçı iki golle tamamladı. Özelimza likle Ozan'ın attığı ikinci gol büyük ses getirirken, başarılı orta saha performansıyla da futbolseverleri kendisine hayran bıraktı.