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Haberler Spor Nazilli Belediye’nin hedefinde Darıca var

Nazilli Belediye’nin hedefinde Darıca var

Nazilli Belediye’nin hedefinde Darıca var

28.3.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup'ta son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle üç puan toplayan ve zirveden kopan Nazilli Belediyespor gözünü 31 Mart Çarşamba günü oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçına çevirdi. Grupta 45 puanla üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, 40 puanla 5. basamakta bulunan rakibini iç sahada mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini de sağlama almak istiyor. Lider Kütahyaspor ile arasında 9 puan fark bulunan Nazilli Belediyespor'un deneyimli teknik patronu Mesut Toros, "Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Darıca Gençlerbirliği maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

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