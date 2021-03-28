UEFA’dan sürpriz seyirci kararı

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Daily Mail'de yer alan bilgilere göre final müsabakası seyircili oynanabilir. UEFA yetkililerinin karşılaşmaya 9 bin seyirci almayı düşündüğü öte yandan taraftarların, cep telefonlarına yükleyeceği aplikasyonla biletlerini temassız temin edebileceği iddia edildi. Atatürk Olimpiyat Stadı'na oynanacak müsabakaya, finalde karşılaşacak her iki kulübe eşit miktarda bilet imkanı sunulacak. Bununla beraber UEFA'nın sunacağı teklifte son sözün Türkiye hükümetinde olacağı ifade edildi.