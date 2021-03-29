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Aslan’ın eli yandı

İngiliz ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı savunmacının senelik ücreti 2.4 milyon Euro’ya geliyor.

Aslan’ın eli yandı

29.3.2021

Süper Lig'de gelecek sezon için transfer harekatını sürdüren Galatasaray'ın sol bek transferinde eli yandı. Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Patrick van Aanholt'u listesine alan sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızın yıllık ücretine takıldı. 2017'de 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibine transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, haftalık 60 bin Euro kazanıyor. Seneliği 2.4 milyon Euro'ya gelen tecrübeli sol bekin maaşı el yakıyor.

TAVAN MUSLERA
Maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar Muslera'nın yeni sözleşmesinde de yaklaşık 1 milyon Euro indirime gidip 2.5 milyon Euro'luk anlaşma yapmıştı. Maaş baremini Muslera üzerinden belirleyen sarı-kırmızılılar sol bek konusunda da 2 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemiyor. Geçen sezon PSV Eindhoven'ın istediği Hollandalı futbolcuya Ajax'ın da teklif verebileceği belirtiliyor.

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