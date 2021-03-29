Haydi Arkas

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Yarı Final maçları bugün yapılacak. Yarı finale adını yazdıran İzmir temsilcisi Arkasspor, güçlü rakibi Halkbank ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Arkas tek maç üzerinden oynanacak olan kritik karşılaşmayı kazanması halinde direkt finale adını yazdıracak. Axa Sigorta Efeler Ligi'nde bu sezon iki takım arasındaki iki maçı da Halkbank 3-1 ve 3-0'lık sonuçlarla kazanmıştı. Arkas hem rakibinden rövanşı almak, hem de kupa hedefinde önemli bir engeli daha aşmak istiyor. Yarı finalin bir diğer mücadelesinde ise yine Ankara'da saat 15.00'te Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto mücadelesi oynanacak. Yarı final galiplerinin kupa için karşı karşıya geleceği final maçı ise 30 Mart Salı günü oynanacak.