İzmir’in ay-yıldız gururu

A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda zirvede yer alırken İzmir, kentte yetişip ay-yıldızlı ekibimizde forma giyen Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı ve Halil Akbunar'la gurur duydu. İzmir'de yetişen 4 oyuncu Norveç maçında görev yaptı. Çağlar, Menemen ve Buca döneminden sonra Altınordu'da görev yapıp bu kulüpte profesyonel olmuş sonra ise önce Freiburg'a ardından Leicester City'e transfer oldu. Altay'da yetişip 2011'de kulüpten ayrılan Okay da bu sezon W.Bromwich'te görev yapıyor. Muğlaspor'un ardından Bucaspor'da yetişen Taylan da hem G.Saray'ın yıldızlarından biri oldu hem de Milli Takım'a seçildi. Göztepe'de altyapıdan profesyonel olan Halil Akbunar, kariyerinde bir ilki yaşadı. Halil, Norveç maçında 86. dakikada oyuna girip ilk kez milli oldu. Altınordu'da yetişip Roma'dan Leicester City'e kiralanan Cengiz Ünder ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.



AVRUPA BİZİ YAZDI

A Milli Takımımızın müthiş performansı Avrupa basınında geniş yer buldu. İspanya'dan Marca gazetesi "Türkler durdurulamaz şekilde ilerliyor" derken İtalya'dan C.Dello Sport "Türkiye gerçekten korkutucu" diye yazdı.