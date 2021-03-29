Menemenspor evinde gülemedi

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor, bu sezon iç sahada en kötü performans gösteren 4 takımdan biri oldu. Menemen İlçe Stadı'nda 13 karşılaşmaya çıkan sarılacivertliler, sadece 3 galibiyet alabildi. Evinde Bursaspor ve Ankaraspor'u 2-1, Akhisarspor'u da 6-2 mağlup eden sarılacivertli ekip, 6 müsabakayı kaybedip, 4 karşılaşmadan da berabere ayrıldı.

DIŞ SAHADA 15 PUAN TOPLADI

Evinde 16 gol atabilen Menemenspor, 24 kez topu ağlarında gördü. Menemenspor deplasmanlarda ise daha fazla puan topladı. Gurbette 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden İzmir temsilcisi tam 15 puanı hanesine yazdırırken, iç sahada ise 13 puan toplayabildi. Menemenspor, milli aranın ardından sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.