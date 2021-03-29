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Menemenspor evinde gülemedi

Sarı-lacivertliler bu sezon sahasındaoynadığı 13 maçta sadece üç maç kazandı. İç saha avantajını kullanamadI.

Menemenspor evinde gülemedi

29.3.2021

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor, bu sezon iç sahada en kötü performans gösteren 4 takımdan biri oldu. Menemen İlçe Stadı'nda 13 karşılaşmaya çıkan sarılacivertliler, sadece 3 galibiyet alabildi. Evinde Bursaspor ve Ankaraspor'u 2-1, Akhisarspor'u da 6-2 mağlup eden sarılacivertli ekip, 6 müsabakayı kaybedip, 4 karşılaşmadan da berabere ayrıldı.

DIŞ SAHADA 15 PUAN TOPLADI
Evinde 16 gol atabilen Menemenspor, 24 kez topu ağlarında gördü. Menemenspor deplasmanlarda ise daha fazla puan topladı. Gurbette 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden İzmir temsilcisi tam 15 puanı hanesine yazdırırken, iç sahada ise 13 puan toplayabildi. Menemenspor, milli aranın ardından sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.

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