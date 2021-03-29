Şenol Güneş açıkladı! 3 yeni oyuncu Milli Takım'da

A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, Letonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'nın kadroya alındığını söylerken, 8 oyuncunun sakatlık ve hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını belirtti.

Enis Destan

Bazı oyuncuların koronavirüs nedeniyle kadrodan ayrılacağını söyleyen Güneş, "10 adımın ilk 2 adımını attık, zorlu 2 maçtan iyi çıkmak avantaj. Gönül istiyor ki kolay kazanalım, farklı kazanalım ama galibiyet önemli. Bazı oyuncular aramızdan ayrılacak, sağlık problemleri var. Hepsi oynamak istiyor, bu güzel ama bazen beklenmeyen hadiseler olabiliyor. Biz kazanmak için en iyi kadroyla sahaya çıkacağız. Letonya'yı yenmek zorundayız. Hedefimiz belli, hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyoruz." dedi.

"TEKMELERE KAFA KOYACAĞIZ"

Letonya'nın sert olduğunu belirten deneyimli hoca, daha önce Letonya ile oynadığımız maçlara değinirken, "O gün başarısız olduk. Sürpriz sonuçlar aldık o dönemde, olağanüstü şartlar altında oynadık. Daha önce Letonya'da olağanüstü şartlar altında oynamıştık, buz bir sahaydı. Yarım saatten fazla krampon kavgamız olmuştu. İlk maçtaki 1-0'lık sonuç hem hayal kırıklığı yarattı hem moral bozukluğu yarattı. İkinci maçta az atakla 2 gol attılar. Az atak yapıp gol atabiliyorlar. Kuzey Avrupa ülkelerinin oynama şekli zorluk yaşatabiliyor. Sertlik olarak düşünürsek Hollanda daha yumuşak, Norveç'i daha sert bekledik, onu gösteremedi. Letonya'nın Karadağ maçını izlediğimde gördüm, çok sert, içinden geldiği gibi rakibe giren oyunları var. Oyunu bozan bir oyun. Biz top oynamaya çalışan bir takım olarak etkilenebiliyoruz. Bunlara hazırlanıyoruz. Tekmelere kafa koyacağız, hakemin kararına saygı duyacağız, işimizi iyi yapacağız. Hücum varyasyonlarını iyi yaptığımızda başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Alpaslan Öztürk

"KAĞIT ÜZERİNDE FARK BEKLENİYOR"

Beklenenin aksine zor bir maç olacağını söyleyen tecrübeli hoca, "Zor maç olacaktır. Öyle bir maç oynuyorsunuz ki kağıt üzerinde favorisiniz, fark yapmanız bekleniyor, önce 3 puan, oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Rakibimiz inatla, sabırla merkezi kapatan ve bu oyun planıyla oynayan bir takım. Letonya'ya, Cebelitarık'a, Karadağ'a kayıpsız geçersek rakiplere karşı 1 puan da avantajdır." ifadelerini kullandı.

KADROYA EKLENEN 3 YENİ OYUNCU

3 yeni oyuncu eklendiğini söyleyen Şenol Güneş, "Bugün aramızda olmayan 8 oyuncu var, 8 oyuncu kadroda yok. 3 oyuncu ekliyoruz. Biri Alparslan, biri Antalyaspor'dan Bünyamin, biri de Enis Altınordulu. Olağanüstü koşullar itibarıyla bunu yapıyoruz." mesajını verdi.

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