Sıra geldi Letonya’ya

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası elemelerinde grubundaki en zorlu rakipler Hollanda ve Norveç'i farklı mağlup eden A Milli Takımımız müthiş performansıyla haftaya damgasını vururken gözünü yarın İstanbul'da oynayacağı Letonya sınavına çevirdi. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde ikide ikilik bir başlangıca imza atan ay-yıldızlılar bu istatistiğini geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye, G Grubu'nda iki maç sonunda topladığı 6 puanla aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Grupta Norveç ve Hollanda 3'er puana sahipken, Letonya ve Cebelitarık'ın ise puanı yok.

EN GOLLÜ BAŞLANGIÇ

A Milli Takımımızın en iyi eleme grubu başlangıcı ise 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde olmuş, ilk 4 maçta 12 puan toplamıştı. Hollanda'ya 4, Norve'e ise 3 gol atan ekibimizin bu gol grafiği Dünya Kupası elemelerinde en çok gol atılan grup maçları başlangıcı olarak da kayıtlara geçti.



SEYİRCİLİ OYNANACAK

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya maçına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağı açıklandı. TFF'nin açıklamasına göre sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacak. Böylelikle maçı 11 bin 514 taraftar seyredecek.



STEFANSKİ YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Letonya ile evinde oynayacağı G Grubu üçüncü maçını, Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak.