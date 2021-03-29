FIFA 2022 Elemeleri'nde ikide iki yaparak destan yazan A Milli Takımımız performansıyla ışık saçarken ay-yıldızlı ekibimizin müthiş başlangıcı Avrupa basınında da geniş yer buldu. Millilerimizin durdurulması güç bir oyun anlayışında olduğunu belirten gazeteler takımımızı öve öve bitiremediler.

ÖVGÜ SÖZLERİ

İspanyol basınından Marca gazetesi, "Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç'i La Rosaleda'ya gömüyor.Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor" yorumunu yaparken İtalya'nın önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport milli takımın, mücadelesini, "Bu Türkiye gerçekten korkutucu" başlığıyla duyurdu. Tuttosport gazetesi ise "Norveç karşısında süper Türkiye" başlığı ile ay-yıldızlıların, Hollanda'nın ardından Norveç'i 3-0 yenerek ses getiren bir galibiyet aldığına dikkat çekti.



"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

A Milli Takımımızın teknik patronu Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası'nın da provasını yaptıklarının altını çizerek "Her gün yeni bir kadro çıkıyor önümüze. İyi oynuyoruz ama yeterli mi? Daha iyi olmamız lazım. Savunma anlayışında oldukça mesafe aldık. Öndeki oyuncularımızın savunmaya yardımlaşması bize zenginlik kattı. Daha da iyi yapmamız lazım. Çünkü dünya futbolu iyi yapıyor" dedi.



LİNNES'İN EŞİ KONUŞTU

Milli Takım'ın Norveç maçı öncesi Galatasaray forması giyen Norveçli sağ bek Martin Linnes'in "Türkiye'de soyunma odasında hep Haaland konuşuluyor. Bence Türkler ondan korkuyor" açıklamaları ile ilgili eşinden açıklama geldi. Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Twitter hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu ve "Bence Martin'in sözleri çarpıtıldı. Aslında orada söylemek istediği şey şuydu: Haaland, bugünlerde Norveç'in en iyi futbolcusu (Avrupa'da herkes onu konuşuyor) ve bu futbolcuya karşı Türkiye savunmada ekstra önlem almalı (Ki çok iyi önlem aldılar). Tebrik ediyorum. Bugün Norveç'te öğrendiğimiz tek şey: Türkiye Ligi, Norveçlilerin düşündüğünden çok daha iyi durumda" dedi.



FIFA'DAN TEBRİK

IFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2'nci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yenerek 2'de 2 yapan Türkiye'yi tebrik etti. FIFA da resmi internet sayfasından ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Norveç galibiyetiyle tarih yazdı. Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek seviyede olduğunu gösterdi. İki maçını da kazanarak iyi formunu sürdürdü" ifadelerini kullandı.