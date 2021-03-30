  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisar’da gerilim var

’da gerilim var

Akhisar’da gerilim var

30.3.2021

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Akhisarspor'da uzun süredir beklenen genel kurul yapılıp eylül ayından beri yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey başkanlığa seçilirken, tartışmalar ise sürüyor.

Daha önce yıllarca kapalı kapılar ardında başkan seçen yeşil-siyahlılarda kongre, seçime yalnız saatler kala kamuoyuna duyuruldu. Eylül 2020'de 135 olan üye sayısının Özbey döneminde 6 ay içinde 469'a çıkması camiayı şaşırttı. Daha önce kulübe üyelik için dilekçe verip aylardır bekleyen birçok ismin üyeliklerinin onaylanmadığı belirtirken oy kullanabilecek üyeler listesinde 222 Akhisarlı, 247 de Akhisar dışından ismin olduğu iddia edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisar’da gerilim var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.