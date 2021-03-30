Akhisar’da gerilim var

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Akhisarspor'da uzun süredir beklenen genel kurul yapılıp eylül ayından beri yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey başkanlığa seçilirken, tartışmalar ise sürüyor.

Daha önce yıllarca kapalı kapılar ardında başkan seçen yeşil-siyahlılarda kongre, seçime yalnız saatler kala kamuoyuna duyuruldu. Eylül 2020'de 135 olan üye sayısının Özbey döneminde 6 ay içinde 469'a çıkması camiayı şaşırttı. Daha önce kulübe üyelik için dilekçe verip aylardır bekleyen birçok ismin üyeliklerinin onaylanmadığı belirtirken oy kullanabilecek üyeler listesinde 222 Akhisarlı, 247 de Akhisar dışından ismin olduğu iddia edildi.