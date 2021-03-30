Altekma bir adım öne geçti

SALON: İnegöl

HAKEMLER: İsmail Yıldırım **, Ali İhsan Gözü **

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Ahmet Can Büyükgöz *, Emre Çetinkaya *, Todor Valchev *, Berkin Üstündağ *, Bertuğ Öndeş *, Ahmet Arslan * (Caner Dengin *, Sineren Abdulsamet *)

ALTEKMA: Maksim Buculjevic ***, Hugo Hamacher ***, Emir Pınar **, Daniel Muniz **, Kaan Gürbüz ***, Ahmet Tümer *** (Mehmet Özbek **, Mehmet Hacıoğlu **)

SETLER: 20-25, 13-25, 22-25 SÜRE: 64 dakika (20, 20, 24)

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yedincilik sekizincilik ilk karşılaşmasında Altekma, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan İzmir ekibi ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete fırtına gibi giren Altekma, rakibine adeta nefes aldırmadı ve 25-13'le skoru 2-0'a getirdi. Son sette ritmini bozmayan Altekma 25-22 ile maçtan 3-0 galip ayrıldı. İzmir ekibinde Kaan Gürbüz 4'ü blok olmak üzere 18 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu. Yine 4 blok sayısı üreten Ahmet Tümer ile takımına 2 blok sayısı kazandıran Hugo Hamacher mücadeleyi 11'er sayıyla tamamlayıp galibiyete katkı koydu. Seride ikinci maç Perşembe günü İzmir'de saat 16.00'da oynanacak.