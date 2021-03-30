BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında bugün Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk olacak. Wizink Center'de oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. A.Efes, Real Madrid'i yendiği takdirde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlayacak.
BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında bugün Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk olacak. Wizink Center'de oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. A.Efes, Real Madrid'i yendiği takdirde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlayacak.
Anadolu Efes kritik virajda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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