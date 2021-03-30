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Haberler Spor Anadolu Efes kritik virajda

kritik virajda

Anadolu Efes kritik virajda

30.3.2021

BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında bugün Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk olacak. Wizink Center'de oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. A.Efes, Real Madrid'i yendiği takdirde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlayacak.

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