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Haberler Spor Avrupa’ya diz çöktürdüler, koronavirüsüne elendiler

’ya diz çöktürdüler, koronavirüsüne elendiler

3 oyuncusu dışında tüm sporcularının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı , EHF Kupası’ndan elendi. Sezon boyunca hem ligde hem 'ında fırtına gibi esen kızlar korona virüs nedeniyle ilk kez çıktığı Avrupa yolculuğundan elendi.

Avrupa’ya diz çöktürdüler, koronavirüsüne elendiler
İHA

30.03.2021, 13:53

Bu sezon Kadınlar Hentbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve EHF Avrupa Kupası'nda oynadığı tüm maçları kazanan Yalıkavakspor, geçen Perşembe günü korona virüs şokuyla sarsılmıştı. 28 Mart Pazar günü saat 18.00'da EHF Avrupa Kupası'nda Lokomotiva Zagreb takımıyla karşılaşacak Bodrum ekibinde 5 sporcunun Kovid-19 testi pozitif çıkınca Bodrum'da oynanacak maç iptal olmuştu. Yarı final randevusunun Hırvatistan'da tek maç üzerinden oynanması için görüşmeler devam etti. Bir yandan da Yalıkavaklı sporculara testler yapıldı. Testler sonucunda 3 sporcu dışındaki tüm sporcuların Kovid-19 testi, pozitif çıktı.



Bu gelişmenin ardından Avrupa Hentbol Federasyonu(EHF) kararını açıkladı. Yalıkavakspor Kulübü, her iki maça da çıkamadığı için hükmen 10-0 ve 0-10 yenik sayıldı.

EHF'ye her türlü başvuru yapılmasına rağmen EHF, yarı final müsabakalarının ileri bir tarihte oynanmasına izin vermedi. EHF kararı ile birlikte Zagreb, yarı final oynamadan EHF Avrupa Kupası'nda finale çıkarken çıktığı her maçı kazanan Denizin Kızları kupadan elendi.

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